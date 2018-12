INTER NAPOLI SPALLETTI / L'Inter supera di misura il Napoli grazie al gol allo scadere di Lautaro Martinez. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Luciano Spalletti ha analizzato il match di 'San Siro': "Si, è tornata l'Inter. Ho visto una squadra forte dall'inizio alla fine. Abbiamo vinto meritatamente e abbiamo creato tante opportunità. Nel finale abbiamo rischiato anche di perdere, ma è stata una grande partita aperta a qualsiasi risultato. È una vittoria che ci dà ulteriore fiducia.

si sta allenando bene e sta facendo quello che deve e sa fare. Abbiamo battuto una squadra fortissima con merito". Su: "Ad inizio stagione si fanno dei regolamenti nello spogliatoio. Come già detto, le regole sono importanti come il campo. Dalla prossima partita sarà regolarmente a disposizione. Se mi ha deluso? Lo abbiamo voluto tutti, non solo io. Ha avuto dei comportamenti sbagliati, ma tornerà in gruppo e vedrò se utilizzarlo a partire dalla prossima partita". Infine, sulla rinascita di: "Lui sa giocare a calcio: conosce la qualità del palleggio corto, qualche volta tiene botta e salta l'avversario. È una grande risorsa per noi"