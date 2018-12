Pagelle e tabellino di Inter-Napoli: Lautaro lancia i nerazzurri

La spunta l’Inter nel boxing day milanese. Lautaro Martinez regala la vittoria ai nerazzurri nel finale e inguaia un brutto Napoli che finisce in 9 il match.



INTER



Handanovic 6,5 - Il primo intervento serio è su Insigne e potrebbe anche andare meglio, ma nella ripresa si fa perdonare anticipando Milik e respingendo il diagonale di Callejon.



D’Ambrosio 6 - Mario Rui riuscirebbe anche a superarlo, ma non osa mai perché spaventato dai capovolgimenti avversari.



Skriniar 7 - La coppia con De Vrij funziona alla meraviglia e si alternano nella gestione della palla in uscita.



De Vrij 6,5 - Deve tenere Milik e lo fa al meglio. Quantità e qualità, difficilmente lo si riesce ad anticipare.



Asamoah 6,5 - Spazia a sinistra, ma non affonda mai il colpo. Ha il merito di soffrire nulla in difesa. Salva sulla linea allo scadere sul tiro di Zielinski.



Brozovic 6 - Quantità e muscoli vanno bene, ma non dopo l’ammonizione. Non si vede troppo spesso, ma in copertura è sempre presente.



Joao Mario 6 - Chiude il primo tempo con una gran giocata, ma dà spesso l’impressione di essere in ansia per la scelta giusta. Spalletti gli dà fiducia, dovrebbe sfruttarla meglio, soprattutto quando gli capita un colpo di testa a tu per tu con Meret. Dal 83 Lautaro 7 - Entra e segna il gol decisivo.



Borja Valero 6 - Prova a dare stabilità e ordine alla manovra, ci riesce a fasi alterne. Dal 64 Vecino 6,5 - Sostanza che serve per cambiare marcia nella ripresa.



Perisic 5 - Va a fiammate, come tutta l’Inter, ma quando accelera mette sempre paura. La mossa Callejon sembra poterlo limitare, maggiore spazio avrebbe con Maksimovic ma non lo sfrutta mai a dovere. Dal 74’ Keita 5,5 - Prova a regalare nuova linfa all’attacco, si ferma sul pi bello.



Politano 6,5 - Prova subito a colpire Meret, poi si mette al servizio della squadra. Provoca l’espulsione di Koulibaly.



Icardi 6,5 - Calamita su di se tutte le attenzioni della difesa napoletana e prova a mettersi in proprio poche volte. Nella ripresa si ferma sui guantoni di Meret.





Spalletti 6,5 - L’Inter del primo tempo è lontana parente da quella vista contro il Chievo. Parte benissimo, meriterebbe il gol, poi si perde nei suoi stessi errori prima di trovare la mattonella giusta con l’ingresso di Lautaro.



NAPOLI



Meret 6 - Subito richiamato all’attenzione, risponde bene a Joao Mario nel primo tempo. Presente sulle palle alte, non sembra soffrire la pressione dell’evento a San Siro. Salva su Icardi, può poco su Lautaro.



Callejon 6 - Prima terzino, poi di nuovo esterno, la sua gara è di sacrificio ma nella ripresa prova a impensierire Handanovic.



Albiol 5,5 - Libero vecchio stile, calcia lontano la palla se va in difficoltà. Rischia di assistere gli avversari nel primo tempo, ma è bravo a cavarsela con l’esperienza.

Giusta l’ammonizione.Koulibaly 5,5 - Dà l’idea di predicare nel deserto troppo spesso. Colpito da ululati razzisti, risponde alla grande alla parte malata del pubblico di San Siro fino all’ingenuità che gli costa il rosso e mette nei guai il Napoli.Mario Rui 5,5 - Trema troppo in difesa, ma prova sempre ad uscirne bene. Dal 78’ Ghoulam - Entra in un Napoli in difficoltà.Allan 5 - Gladiatore, ma dopo il giallo deve stare attento. Aiuta in entrambe le fasi, non è la sua serata migliore.Fabián 5,5 - Snervante nel primo tempo quando sbaglia tutti gli appoggi ai compagni, ha qualità ma deve rendersi conto che la Spagna è lontana dall’Italia. Prova a dare la spinta nella ripresa, ma senza riuscirci troppo.Hamsik 5 - Costretto al cambio da un problema muscolare, la sua partita dura pochissimo: ventitrè minuti in cui rischia anche di fare la frittata. Dal 23’ Maksimovic 5 - Si comporta bene in copertura fino al gol.Zielinski 5 - Dovrebbe fare l’esterno, ma l’infortunio di Hamsik lo riporta al centro.

Vive e gioca a scatti, prova a dare lo strappo giusto, ma l’ultima scelta è sempre errata: potrebbe segnare il gol partita, ma si ferma su Asamoah.



Insigne 4,5 - Il suo è l’unico vero tiro del Napoli nel primo tempo, ma serve a poco. Sempre rimontato dagli avversari, cambia marcia nella ripresa con Mertens, ma non cambia l‘inerzia. Sciocco il rosso del finale.



Milik 5,5 - Lanciato titolare dal primo minuto, ha una sola palla giocabile, ma il colpo di testa va altissimo. Gli manca sempre lo spunto, ma lavora tanto per i compagni in uscita e protezione della palla. Dal 70’ Mertens 5,5 - Prova a dare la scossa, senza riuscirci troppo.





Ancelotti 5 - Non è un bel Napoli quello che va in scena a San Siro. Gli azzurri deludono nel primo tempo e combinano poco nella ripresa. Il gol di Lautaro affonda la barca azzurra.





Arbitro Mazzoleni 6 - Gol dell’Inter da annullare, ammonizioni giuste e sufficiente gestione di una gara mai sopra le righe ma tesa il giusto.





TABELLINO

INTER-NAPOLI 1-0



Inter (4-3-3): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Borja Valero (dal 64’ Vecino), Joao Mario (dal 83’ Lautaro), Brozovic, Perisic (dal 74’ Keita), Politano, Icardi.

A disposizione: Padelli, Vrsaljko, Gagliardini, Ranocchia, Candreva.



Napoli (4-4-2): Meret, Callejon, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (dal 78’ Ghoulam), Fabián, Hamsik (dal 23’ Maksimovic), Allan, Zielinski, Insigne, Milik (dal 70’ Mertens).

A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Luperto, Hysaj, Verdi, Diawara, Rog, Ounas.



Arbitro: Mazzoleni



Marcatori: 90’+1’ Lautaro (I)



Ammoniti: 29’ Brozovic (I), 53’ Borja Valero (I), 56’ Allan (N), 677’ Albiol (N)



Espulsi: 81’ Koulibaly per proteste (N), 90+3' Insigne (N)

