Inter-Napoli, espluso Koulibaly: i motivi del rosso

INTER NAPOLI ESPULSO KOULIBALY/ Minuto 80 di Inter-Napoli: espulso Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese viene ammonito per un fallo ai danni di Politano, non gradisce il provvedimento dell'arbitro e applaude in maniera polemica, con lo stadio che lo riempie di fischi dopo i "buu" ricevuti per tutta la partita.

Ne segue un cartellino rosso, come da regolamento nei confronti degli applausi.è innervosito dal comportamento da censurare dei tifosi di San Siro. Alcuni suoi compagni di squadra come Callejon e Insigne, provano a spiegare all'arbitro che il motivo del suo gesto è di risposta al pubblico. Il direttore di gara resta comunque irremovibile.