ROMA SASSUOLO INFORTUNIO SCHICK / Punto interrogativo sulle condizioni di Patrik Schick in casa Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante giallorosso, sostituito daal 76', ha accusato un fastidio agli additturi nel corso della sfida contro il. Al momento filtra comunque ottimismo: non dovrebbe essere nulla di grave per l'ex Sampdoria e probabilmente non serviranno neanche i consueti esami strumentali. Si attendono ulteriori sviluppi.