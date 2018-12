ROMA SASSUOLO CONFERENZA DI FRANCESCO / Nel post partita di Roma-Sassuolo l'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa: "La palla lunga per Schick l'avevamo provata in allenamento, il Sassuolo è una squadra che vuole giocare. Sapevo che loro hanno una linea alta e questo era da sfruttare. Una bella risposta dai miei giocatori. Hanno fatto quel che dovevano fare, non ho mai avuto dubbi in questo senso. Oggi abbiamo fatto pochi errori tattici, è stata la partita migliore della squadra tranne gli ultimi minuti. Mi ha infastidito aver preso gol, ma non posso che fare i complimenti.

I primi difensori devono essere gli attaccanti.è cresciuto nella ripresa e ha fatto un bel gol.? Al di là del discorso di mercato per lui oggi deve essere un punto di partenza. Deve capire che ha delle qualità importanti, ha una gamba importante e deve sacrificarsi della squadra e metterla dentro. Oggi si è accontentato, doveva cercare la doppietta. Con lui in questo momento è prevalente l'aspetto mentale. Quando ho fatto giocare Zaniolo a Madrid l'ho fatto non per provocazione ma perché in lui vedevo qualità. Sta dimostrando di essere forte, che tenga la sua voglia di inseguire gli avversari per tanto tempo".