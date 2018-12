ROMA SASSUOLO DI FRANCESCO / La Roma rifila tre gol al Sassuolo e si rilancia in classifica alla rincorsa del quarto porto. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Eusebio Di Francesco ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Devo dire che a livello tecnico è stata forse la miglior prestazione stagionale. Dispiace per il gol nel finale, ma siamo sulla strada giusta e ho rivisto tante cose interessanti. Si fa fatica a trovare continuità di risultati quando mancano tanti giocatori importanti. A me piace dare continuità a un sistema di gioco innanzitutto e dare delle certezze alla squadra.

Infine, sull'ennesima prestazione convincente di Zaniolo: "Io io giovani li metto sempre in campo quando vedo che ci sono delle qualità importanti. Non mi interessa la carta d'identità. Con l'Inter non aveva fatto neanche una panchina in prima squadra e ora è diventata una pedina importante di questo scacchiere. Ma deve lavorare ancora con questa umiltà e migliorare i suoi difetti. Oggi, ad esempio, ha concretizzato molto bene le occasioni avute. Una cosa che una mezzala come lui deve fare sempre".

