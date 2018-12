ROMA SASSUOLO ZANIOLO / Tris Roma contro il Sassuolo di De Zerbi.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Nicolòha espresso tutta la propria soddisfazione per il suo primo gol in Serie A: "Non ci sono parole, sono veramente felice perché oltre al gol è arrivata anche una vittoria importantissima. Ora dobbiamo concentrarci sulper rilanciarci nella corsa alla Champions. Da domani penserò solo alla sfida di sabato, che è altrettanto importante in ottica quarto posto".