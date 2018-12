Inter-Napoli, Marotta: ''Nainggolan sul mercato? No. E l'audio...''

INTER NAPOLI MAROTTA NAINGGOLAN/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' nel prepartita di Inter-Napoli, Giuseppe Marotta ha parlato così di Nainggolan, escluso dai nerazzurri per motivi disciplinari e al centro di un caso legato ad un presunto audio in cui manifesterebbe nostalgia per la Roma:

"La nostra posizione è quella che abbiamo esplicitato nel comunicato stampa già pubblicato nei giorni scorsi. Abbiamo preso questa decisione con il mister che è il leader della squadra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il ragazzo è venuto allo stadio, sarà in tribuna, questo dimostra attaccamento alla squadra. Sul mercato a gennaio? No, assoultamente no, non penso che una storia del genere possa invalidare una scelta presa dalla società a luglio. In una squadra ci sono delle regole e per chi sbaglia è giusto pagare, poi starà a noi supportarlo affinché il rendimento sia il migliore. Sono situazioni sempre esistite, non ritengo che il giocatore debba essere messo sul banco degli imputati. Ha sbagliato, la società ha preso provvedimenti e credo che l'episodio sia chiuso".