PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-EMPOLI: straordinario Falque

VOTI E TABELLINO TORINO-EMPOLI/ Vittoria netta della squadra di Mazzarri grazie a splendide prestazioni di Falque, De Silvestri e NKoulou. A Iachini non bastano Traore e Di Lorenzo per bloccare l’armata granata. Giornata negativa per Maietta e Krunic.

TORINO

Ichazo 6 – Tempestivo nelle uscite, effettuando buoni disimpegni con i piedi.

Izzo 6,5 – Sempre molto preciso in fase di costruzione: e’ l’arma in più di Mazzarri per eludere il pressing avversario.

Nkoulou 7 – Segna il suo secondo gol stagionale, anticipando Maietta e sorprendendo Provedel.

Moretti 6,5 – Con la sua esperienza, riesce a spegnere sul nascere le iniziative di Mráz.

De Silvestri 7 – Fa bene entrambe le fasi di gioco, dimostrando una buona applicazione e conoscenza tattica. Splendido il suo gol al 49’ di sinistro.

Rincón 6,5 – Tanta corsa e grinta, è colui che riesce ad aiutare sempre la difesa in fase di non possesso palla. Dal 79’ Lukic – s.v.

Baselli 6,5 – Cerca di allargare spesso il gioco sulle fasce o di spostarsi sull’esterno per poi attaccare centralmente. Dal 71’ Meité 6 – Bene in fase d’interdizione, aiuta la difesa del Torino nei contropiedi dell’Empoli.

Aina 6 – Molto attento in fase difensiva, gioca semplice quando si propone in attacco.

Falque 7,5 – Arretra spesso la propria posizione, per poi verticalizzare per le due punte o per gli esterni. Bello il suo terzo gol stagionale al 75’. Dall’80’ Berenguer – s.v.

Zaza 6 – Ci mette tanta rabbia e applicazione, cercando con insistenza la via del gol.

Belotti 6 – Fa tanto movimento senza palla, duetta con Falque e Zaza ma solo il palo gli nega nel primo tempo la gioia del gol.

All. Mazzarri 6,5 – Il suo Torino controlla molto bene la gara e riesce a trovare le soluzioni giuste per colpire l’Empoli.

EMPOLI

Provedel 5,5 – Se sul gol di Nkoulou ha qualche piccola colpa, non può far nulla sulla rete di De Silvestri.

Veseli 6 – Mantiene bene la posizione, provando spesso a giocare d’anticipo.

Silvestre 5,5 – Prova a giocare spesso in chiusura su Belotti e compagni, ma non sempre vi riesce.

Maietta 5 – Gioca con un dolore al piede, e questo ne complica la partita perdendosi la marcatura di Nkoulou in occasione del primo gol del Torino.

Dal 55’ Rasmussen 5,5 – Prova a mantenere la posizione, ma sbaglia la marcatura sul gol di Falque.

Di Lorenzo 6 – Sempre molto reattivo in entrambe le fasi di gioco, creando superiorità numerica sulla destra.

Krunic 4 – Cerca di dare corsa e grinta al centrocampo empolese, che non sempre riesce ad effettuare il giusto pressing. Crolla nel secondo tempo e, sul finire della partita, lascia in dieci la sua squadra per un fallo inutile a centrocampo su Nkoulou.

Bennacer 5 – Alla ricerca costante della posizione in campo, alterna buone cose ad altre poco convincenti.

Junior Traore 6,5 – Nonostante la giovane età, cerca con sfrontatezza di creare pericoli al Torino puntando sull’uno contro uno e su tiri dalla distanza. Dal 63’ Zajc 5,5 – Fa ben poco per rendersi pericoloso.

Antonelli 5 – Sempre molto timido in fase offensiva e poco decisivo anche quando il Torino attacca dal suo lato.

Mráz 5 – Prova a puntare spesso i difensori del Torino e ad attaccare la profondità, ma viene fermato senza grossi problemi in tutte le occasioni. Dal 50’ La Gumina 5,5 – Non riesce mai ad entrare in partita.

Caputo 5,5 – Bravo nel protegger palla e far salire la squadra. Purtroppo si rende poco pericoloso visti i pochi palloni avuti.

All. Iachini 5 – Il suo Empoli è troppo remissivo e poco capace di fare difesa e contropiede, mettendo così in luce le qualità del Torino.

Arbitro: Maresca 6 – Discreta prova del direttore di gara della sezione di Napoli, che sanziona con l’ammonizione solo i falli più cattivi. Giusta l’espulsione di Krunic per fallo su Nkoulou a centrocampo.

TABELLINO

TORINO-EMPOLI 3-0

Torino (3-4-1-2): Ichazo, Izzo, Nkoulou, Moretti, De Silvestri, Rincón (79’ Lukic), Baselli (71’ Meité), Aina, Falque (80’ Berenguer), Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Gemello, Lyanco, Bremer, Ansaldi, Edera, Soriano, Parigini, Damascan. All. Mazzarri

Empoli (3-5-2): Provedel, Veseli, Silvestre, Maietta (55’ Rasmussen), Krunic, Bennacer, Junior Traore (63’ Zajc), Di Lorenzo, Antonelli, Mráz, Caputo. A disposizione: Terracciano, Untersee, Pasqual, Ucan, Acquah, Brighi, Capezzi, Mchedlidze, Rodriguez. All. Iachini

MARCATORI: 44’ Nkoulou (T), 49’ De Silvestri (T), 75’ Falque (T)

ARBITRO: Fabio Maresca (Sez. di Napoli)

AMMONITI: 19’ Rincon (T), 42’ Veseli (E), 56’ Silvestre (E), 70’ Di Lorenzo (E)

ESPULSI: 89’ Krunic (E)

