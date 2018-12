SERIE A BOXING DAY 18 A GIORNATA / La Roma dà segnali di vita e, dopo la sconfitta contro la Juventus, si riscatta immediatamente superando il Sassuolo in casa con un rotondo 3-0. Un successo griffato dalle reti di Perotti (dal dischetto), Schick e Zaniolo (alla sua prima marcatura nella massima serie). Buon salto di classifica per i giallorossi che si portano ad una lunghezza dal Milan e a 4 punti dal quarto posto. Analogo risultato anche per il Torino che annichilisce l'Empoli davanti ai propri tifosi.

Poche emozioni invece a Ferrara dovechiudono la gara a reti bianche.

Roma-Sassuolo 3-1: 8' rig.Perotti, 23' Schick, 59' Zaniolo, 90' Babacar

Torino-Empoli 3-0: 44' N'Koulou, 49' De Silvestri, 75' Falque

Spal-Udinese 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 50; Napoli** 41; Inter** 33; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Roma 27; Torino 26; Atalanta, Fiorentina, Parma e Sassuolo 25; Cagliari 20; Genoa 19; Spal 17; Empoli 16; Udinese 15; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5.

*3 punti di penalizzazione

** una partita in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui