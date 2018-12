Sampdoria-Chievo, zona Champions vicina: l'avvertimento di Giampaolo

SAMPDORIA CHIEVO GIAMPAOLO / Felice per la vittoria contro il Chievo Verona, Marco Giampaolo ha analizzato la prestazione della sua Sampdoria: "La classifica è lo specchio della nostra autostima.

La partita è stata complicata, loro erano ben messi mentalmente e fisicamente - le sue parole pubblicate sui canali ufficiali dei blucerchiati - Venirne a capo è stato difficile e avevo messo in guardia i giocatori: non per creare alibi, ma semplicemente perché le partite non le gioca la classifica, ma i calciatori sul campo. Ho detto alla squadra che per raggiungere obiettivi importanti bisogna saper rinunciare a qualcosa, non solo in un momento del campionato, ma nell’arco di tutti i nove mesi. Se la ricompensa è importante, i sacrifici si fanno anche più volentieri: questo è chiaro. Comunque non dobbiamo però pensare a maggio, alle coppe o ad altro, ma giorno per giorno".