PREMIER LEAGUE KLOPP GUARDIOLA / E' sempre più Liverpool. Nel tradizionale Boxing Day, i 'Reds' liquidano il Newcastle dell'ex Benitez con un netto 4-0 casalingo e volano a 51 punti in classifica. La squadra di Klopp resta imbattuta e vola addirittura a +7 dal Manchester City, sconfitto anche a Leicester. La squadra di Puel, dopo aver fatto lo sgambetto al Chelsea, riesce anche a vincere contro quella di Guardiola, passata in vantaggio con Bernardo Silva ma raggiunta da Albrighton e poi superata all'81esimo da Ricardo Pereira.

City superato in classifica dal, che strapazza 5-0 ile piomba al secondo posto. Vince invece la prima ad Old Trafford Ole Gunnar: ilbatte 3-1 l'. Decisivocon una doppietta. Si rifà invece l', vittorioso 5-1 sul campo di unsempre più in crisi. Nell'anticipo delle 13.30,vede la vittoria sfumare solo nei minuti finali: ilpareggia 1-1 contro il

I RISULTATI:

Fulham-Wolverhampton 1-1

Burnley-Everton 1-5

Liverpool-Newcastle 4-0

Leicester-Manchester City 2-1

Manchester United-Huddersfield 3-1

Crystal Palace-Cardiff 0-0

Tottenham-Bournemouth 5-0

