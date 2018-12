PAGELLE TABELLINO ROMA SASSUOLO / Zaniolo è la stella più brillante del Santo Stefano dell'Olimpico: contr il Sassuolo il numero 22 della Roma realizza il suo primo gol in Serie A, ed è una rete d'autore. Tra i giallorossi Fazio è il più incerto, mentre nella squadra di De Zerbi il più positivo è il subentrato Locatelli.

ROMA

Olsen 6 - Brivido in avvio, quando Berardi approfitta di un suo errato rinvio calciando in porta da centrocampo: si salva con un bel po' di affanno. Poi in pratica non deve più intervenire fino a quando chiude la porta a F. Di Francesco. Non ha colpe sul gol.

Florenzi 6 - Perfetto nel lanciare a rete Schick nell'azione che porta al rigore dell'1-0.

Manolas 6 - Preciso nelle chiusure.

Fazio 5,5 - Alcune incertezze in avvio, poi si scioglie col passare dei minuti. Macchinoso nell'azione del gol di Babacar.

Kolarov 6,5 - Brillante e sicuro palla al piede.

Cristante 6,5 - Splendido il lancio con cui manda in porta Schick nell'azione del 2-0. Poi fa tanta legna in mezzo al campo.

Nzonzi 6,5 - Molto più dinamico del solito, gioca la palla con buona personalità.

Ünder 6,5 - Sfiora il gol con un radente di sinistro dal limite dopo una bella azione personale. Nella ripresa ha una buona occasione ma il suo sinistro viene rimpallato. Poi è Consigli a dirgli di no.

Zaniolo 7 - Si divora l'occasione del 3-0, cincischiando davanti a Consigli. Poi si riscatta alla grande realizzando la sua prima rete in Serie A: il gol è un riassunto delle sue (enormi) qualità, dallo scatto in progressione al controllo del pallone fino alla freddezza con cui sceglie di approfittare del portiere avversario a terra scavalcandolo con un pallonetto. Dal 64' Pastore 6 - Entra tra i fischi dell'Olimpico. Mette minuti nelle gambe.

Perotti 6,5 - Glaciale dal dischetto nel realizzare la rete dell'1-0. Non giocava dal primo minuto dallo scorso 23 settembre: la sua qualità sulla fascia è mancata molto a Di Francesco, anche se la condizione migliore è ancora lontana. Dal 68' Kluivert 6 - Entra voglioso, si fa notare in un paio di occasioni.

Schick 7 - Bravo e scaltro nel procurarsi il rigore del vantaggio. Poi sfiora un clamoroso autogol svirgolando un corner davanti a Olsen. E' molto attivo, tanto da tentare anche una bella conclusione in rovesciata e una di tacco. Poi finalmente si sblocca, segnando con freddezza la rete del raddoppio. Si divora la palla del 3-0 tirando di testa, indisturbato, addosso a Consigli. Esce tra gli applausi. Dal 76' Dzeko 6 - Entra a partita ormai chiusa, fa vedere di avere tanta voglia di esserci.

All. E.

Di Francesco 6,5 - Dopo un periodo difficile finalmente arriva una vittoria netta, rassicurante soprattutto per il recupero di alcuni giocatori chiave.

SASSUOLO

Consigli 5,5 - Sul gol di Schick non riesce a intervenire. Si fa beffare da Zaniolo. Bravo nel finale su Under e Kolarov.

Marlon 5,5 - Primo tempo un po' in affanno contro Perotti e Kolarov. Nella ripresa De Zerbi lo sposta al centro.

Lemos 5 - Soffre Schick e Perotti. Dal 46' Lirola 5,5 - Non va molto meglio del suo compagno.

Ferrari 4,5 - Ingenuo nel provocare il fallo da rigore su Schick. Sul gol di Zaniolo si fa surclassare dal numero 22 giallorosso.

Dell'Orco 5 - Under lo mette spesso in difficoltà.

Bourabia 5 - Non di fa sentire più di tanto in mezzo al campo.

Magnanelli 5 - In difficoltà sin dall'inizio, la squadra non lo aiuta a trovare le contromisure.

Djuricic 5 - Non riesce a incidere, soffre i centrocampisti avversari. Dal 58' F. Di Francesco 5,5 - Vivace ma fumoso. Spreca l'occasione del gol della bandiera tirando addosso a Olsen.

Berardi 5,5 - Ci prova da centrocampo cercando di beffare Olsen che si salva. Poi non riesce mai ad affondare il colpo.

Babacar 6 - Cerca di far valere il fisico, ma Manolas e Fazio non gli concedono spazi tranne che per il gol della bandiera.

Brignola 5,5 - Inzia con brio, poi si perde nel naufragio generale della sua squadra. Dal 63' Locatelli 6 - Cerca di riequilibrare la squadra, ma è troppo tardi. Suo l'assist per il gol di Babacar.

All. De Zerbi 5 - L'atteggiamento iper-aggressivo non regala i frutti sperati, e anzi ha la funzione di esaltare gli attaccanti avversari. Fanno discutere anche alcune scelte di formazione.

Arbitro: Giacomelli di Trieste 6 - Sul rigore si fa aiutare dal Var. Qualche dubbio per acune chiamate dei suoi assistenti e per qualche contatto sospetto in area neroverde.

TABELLINO

ROMA-SASSUOLO 3-1

ROMA: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo (64' Pastore), Perotti (68' Kluivert); Schick (76' Dzeko).

A disp,: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Karsdorp, Lu. Pellegrini, El Shaarawy.

All. E. Di Francesco.

SASSUOLO: Consigli; Marlon, Lemos (46' Lirola), Ferrari, Dell'Orco; Bourabia, Magnanelli, Djuricic (58' F. Di Francesco); Berardi, Babacar, Brignola (63' Locatelli).

A disp.: Pegolo, Satalino, Magnani, Peluso, Locatelli, Sensi, Trotta, Matri.

All. De Zerbi.

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Ammoniti: 7' Ferrari (S), 27' Florenzi (R)

Marcatori: 8' rig. Perotti (R), 23' Schick (R), 59' Zaniolo (R), 90' Babacar (S)

