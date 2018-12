PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-PARMA PROMOSSI E BOCCIATI – Basta un contropiede portato avanti da Deiola e finalizzato da Chiesa per avere ragione della Fiorentina, a Franchi. Il Parma di D'Aversa gioca come sa, in contropiede, e affidandosi ad una buona difesa nonostante l'assenza pesante di Bruno Alves. Bibiany semina il panico, mentre dall'altra parte Chiesa è incapace di finalizzare gli spunti di cui gode. Simeone ancora poco presente sotto porta e Vitor Hugo pasticcia al momento del gol e nella ripresa rimediando un cartellino rosso.

FIORENTINA

Lafont 6 – Esce alla disperata sul controllo di Inglese in area, ma l'attaccante lo fulmina per il vantaggio ospite. Esente da colpe comunque.

Milenkovic 6 – Colto di sopresa soltanto una volta, da Biabiany. Per il resto è sempre attento e anche propositivo sulla fascia. Sfortunato, esce a causa di una botta subita in un contrasto. Dal 39' Laurini 5,5 - Appena entrato in campo si fa ammonire: non un buon segnale. Poco attivo in fase di spinta.

Pezzella 5,5 – Forse un po' troppo nervoso, lo si capisce dall'episodio che determina il suo giallo, peraltro giusto.

Vitor Hugo 4 – Giornataccia per lui. Fa passare il pallone diretto a Inglese sul finire della prima frazione, che vale il vantaggio ducale. Nella ripresa si fa espellere con un rosso diretto per fallo su Biabiany lanciato in porta.

Biraghi 5,5 – Sale con frequenza nella metà campo gialloblù, ma i suoi cross non riescono mai a raggiungere il centro area soprattutto nel primo tempo. Meglio nella ripresa, dove va pure vicino alla marcatura su calcio piazzato.

Benassi 5 – Non è prorompente negli inserimenti senza palla come in altre occasioni. Anzi, accompagna poco la manovra ed è poco preciso nel fraseggio. Dal 54' Gerson 5,5 - Ci prova ma non è giornata neanche per lui. Si aiuta un po' troppo con le mani per difendere palla, venendo giustamente ammonito.

Veretout 6 – Così così nel primo tempo, ma in crescendo nella ripresa, quando si carica la squadra sul groppone macinando più gioco e corsa a centrocampo. Il problema di fondo è sempre lo stesso però: rimane un interno.

Fernandes 5 – Combina davvero poco in fase di proposizione. Inserimenti senza palla mai pervenuti. Dal 69' Ceccherini 6 - Entrato in campo dopo l'espulsione di Vitor Hugo per garantire equilibrio al reparto arretrato, la sua prestazione è positiva.

Pjaca 5 – Il solito evanescente Pjaca, che nonostante l'impegno non riesce a dare concretezza al suo gioco fatto di spunti mai portati a termine.

Simeone 5 – Tanto movimento, ma poco pericoloso sotto porta. E siamo alle solite da cui derivano le contestazioni dal pubblico del Franchi.

Chiesa 5 – I guizzi ci sono, ma stavolta è troppo confusionario sulla trequarti e spesso si intestardisce cercando la soluzione personale anche quando potrebbe optare per il suggerimento ai compagni smarcati.

All. Pioli 5 - Sconfitta in casa pesante, che oltre a non dare seguito alla vittoria di San Siro col Milan evidenzia la solita mancanza di cattiveria a ridosso dell'area avversaria. Simeone e Chiesa pungono poco, gli inserimenti delle mezzale latitano. E i cambi non apportano le migliorie auspicate.

PARMA

Sepe 6 – Ordinaria amministrazione per lui, più che altro impegnato con tiri da fuori non troppo pretenziosi.

Gazzola 6 – Buona prova la sua, soprattutto in fase di contenimento.

Compito svolto con diligenza e ordine tattico.

Iacoponi 6,5 – Al centro della difesa per l'assenza di Bruno Alves, si comporta piuttosto bene limitando Simone e mettendo pezze ad ogni assalto del resto dell'attacco viola.

Bastoni 6,5 – Anche lui autore di una buona prova, sempre attento e tempestivo negli anticipi.

Gagliolo 6 – Ordinato e pulito negli interventi, qualche volta si affaccia anche nella metà campo della Fiorentina.

Deiola 6,5 – Suo l'assist che regala a Inglese il pallone del vantaggio. Lottatore nel mezzo, valida pedina anche per gli inserimenti.

Stulac 6 – Riesce a fare filtro davanti alla difesa proteggendo il reparto dagli attacchi della Fiorentina. Poco preciso in fase offensiva, così come sui calci piazzati. Dal 45' Scozzarella 6 - Fa il suo senza strafare per difendere il gol di vantaggio fino alla fine.

Rigoni 6 – Apporto d'esperienza per garantire equlibrio fra difesa e centrocampo e una trama di gioco a sostegno del tridente in contropiede. D'Aversa lo sostituisce per garantire forze fresche a difesa dell'1-0. Dal 75' Barillà s.v.

Siligardi 5,5 – Qualche errore nei suggerimenti lo commette, specialmente nel primo tempo. La rete di Inglese fa si che il Parma debba pensare solo a difendere nella ripresa. Dall'87' Gervinho s.v.

Inglese 7,5 – Sfrutta al meglio l'unica occasione di cui gode nel primo tempo, fulminando Lafont in uscita dopo l'errore di Vitor Hugo. Mantiene sempre palla, facendo a spallate coi centrali viola, non disdegnando di giocare spalle alla porta aspettando il momento opportuno. Fondamentale per D'Aversa.

Biabiany 7 – Ne fa mmonire due, ed espellere uno. Le sue volate palla al piede disorientano la retroguardia di Pioli e non fanno rimpiangere l'assenza di Gervinho dal 1'.

All. D’Aversa 7 - Tre punti preziosissimi, una vittoria basata sulla solidità difensiva e sulle trame di gioco basate sulla velocità e il contropiede che sono il fiore all'occhiello del suo Parma. I cambi garantiscono equilibrio e forze fresche per reggere fino alla fine senza troppi patemi.

Arbitro: Fabbri 6 – Estrae parecchi cartellini gialli, tutti giusti, e un rosso: sacrosanto a Vitor Hugo per aver fermato la corsa di Biabiany lanciato verso Lafont. Rivede al Var un episodio dubbio per un fallo di mani in area gialloblù e nega il rigore ai padroni di casa nonostante le proteste. E fa bene.

TABELLINO

Fiorentina-Parma 0-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic (dal 39' Laurini), Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (dal 54' Gerson), Veretout, Fernandes (dal 69' Ceccherini); Pjaca, Simeone, Chiesa. A disp.: Hancko, Norgaard, Dabo, Montiel, Thereau, Sottil, Vlahovic, Brancolini, Dragowski. All. Pioli.

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac (dal 45' Scozzarella), Rigoni (dal 75' Barillà); Siligardi (dall'87' Gervinho), Inglese, Biabiany. A disp.: Gobbi, Dezi, Sprocati, Ciciretti, Ceravolo, Bagheria, Frattali. All. D’Aversa.

Marcatori: 45' +1' Inglese (P)

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. di Ravenna)

Ammoniti: 13' Milenkovic (F), 18' Rigoni (P), 31' Pezzella (F), 40' Laurini (F), 74' Biabiany (P), 88' Gerson (F), 89' Inglese (P), 90' Deiola (P)

Espulsi: 65' Vitor Hugo (F)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui