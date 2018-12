BOLOGNA LAZIO INZAGHI / La Lazio centra la seconda vittoria di fila e batte il Bologna grazie ad una rete per tempo. Un successo che permette a Simone Inzaghi di aggiudicarsi il 'derby in famiglia' contro il fratello Filippo: "E' stata una grande emozione sfidarlo, per fortuna ho vinto io ma sono convinto che il Bologna si tirerà fuori da questa situazione. Ci sono ancora 20 partite, con lo spirito del secondo tempo questa squadra ne perderà poche", ha spiegato il tecnico biancoceleste a 'Dazn'. Di seguito il resto delle sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE – "Era una partita importante, sapevamo che non sarebbe stata semplice.

C'è stato equilibrio, primo tempo meglio noi, poi meglio loro. Siamo stati bravi, abbiamo giocato da squadra. Abbiamo sfruttato due palle inattive, per me era molto importante. Siamo stati sempre concentrati, marcature preventive fatte bene. Dovremo rivedere qualcosa, dobbiamo fare di più, ma il primo tempo è stato ottimo".

IMMOBILE – "Aveva finito la partita col Cagliari affaticato, anche oggi avrebbe voluto partire dall'inizio, è generoso. Sappiamo che siamo in tanti, è entrato dopo ed ha cercato di aiutarci. Oggi è capitato a lui e a Parolo, domenica scorsa a Leiva".

PASSO FALSO MILAN – "Bisogna essere ambiziosi, abbiamo la possibilità di fare campionato di alto livello. Oggi sono molto soddisfatto, non guardiamo le altre".

