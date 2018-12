PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-GENOA

PAGELLE CAGLIARI GENOA / Farias decide il match di Cagliari-Genoa.

Ecco i voti della sfida, valevole per la 18a giornata di Serie A:

CAGLIARI

Cragno 6,5

Srna 6

Pisacane 6,5

Ceppitelli 6

Padoin 6,5

Faragò 6

Cigarini 6

dall'88 Bradaric s.v

Barella 7

Joao Pedro s.v.

dal 15′ Ionita 6

Pavoletti 6,5

Farias 6,5

dal 73′ Sau 6

Genoa

Radu 5

Biraschi 5,5

Romero 5

Criscito 6

Pereira 5,5

Hiljermark 5,5

dal 78′ Veloso s.v.

Sandro 5

dal 45′ Kouamè 6

Rolon 5

Lazovic 5.5

Bessa 6

Piatek 5

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Barella; Joao Pedro (dal 15′ Ionita); Pavoletti, Farias (dal 73′ Sau). A disposizione: Aresti, Daga, Rafael, Andreolli, Pajac, Romagna, Bradaric, Dessena, Lella, Cerri, Sau. Allenatore: Rolando Maran

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero (dal 66′ Favilli), Criscito; Pereira, Hiljermark (dal 78′ Veloso), Sandro (dal 45′ Kouamè), Rolon, Lazovic; Bessa; Piatek. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Lisandro Lopez, Romulo, Pandev, Dalmonte, Omeonga, Veloso, Zukanovic. Allenatore: Cesare Prandelli

ARBITRO: Orsato di Schio

MARCATORI: 48′ Farias (C)

NOTE: ammonito Romero (G), Rolon (G), Farias (C), Faragò (C), Cigarini (C), Piatek (G)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui