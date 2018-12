BOLOGNA LAZIO PAGELLE TABELLINO / Al Renato dall’Ara la Lazio di Simone Inzaghi vince sul Bologna, portandosi così a più tre sul Milan, reduce dal pareggio contro il Frosinone. A sbloccare la gara ci hanno pensato prima Luiz Felipe, alla sua prima realizzazione in Serie A, e poi Lulic. Male i padroni di casa, che non vincono una partita di campionato dallo scorso 30 settembre, giorno della vittoria contro l’Udinese.

BOLOGNA

Skorupski 6,5 – Compie un paio di buoni interventi nel primo tempo. Si dimostra uno degli elementi più in forma nella rosa di Filippo Inzaghi. Incolpevole sui gol.

Calabresi 6 – Svolge il suo compito, preoccupandosi esclusivamente di tenere a bada gli assalti biancocelesti. Non sfigura.

Danilo 5,5 – Si fa anticipare da Luiz Felipe in occasione del gol biancoceleste. Non è tranquillo quest’oggi, a dimostrazione di qualche problema difensivo di troppo nella formazione felsinea.

Helander 5,5 – Diligente e ordinato nelle chiusure nel primo tempo. Nella ripresa soffre l’inserimento di Immobile, contro cui va in difficoltà in più di un’occasione.

Mattiello 5,5 – Tiene bene Lulic sulla destra, proiettandosi anche in avanti durante le poche ripartenze dei suoi. Nella ripresa cala e viene sostituito. Dal 60’ Orsolini 5,5 - incide poco e niente nella gara, eccezion fatta per una buona percussione sulla sinistra, grazie al quale guadagna un corner.

Poli 6 – È il più attivo tra i felsinei. Si muove molto e non dà punti di riferimento agli avversari. Dopo il vantaggio biancoceleste, cala un po’ di rendimento. Nel complesso offre una prestazione sufficiente. Dall’83’ Destro SV

Nagy 5,5 – Si vede a sprazzi. Nella ripresa gestisce male un buon contropiede da lui stesso innescato, scatenando i mormorii del Dall’Ara.

Svanberg 5,5 – Si vede poco in mezzo al campo ma risulta piuttosto intraprendente con il pallone tra i piedi. Nella seconda parte di gara, complice la qualità maggiore avversaria, fatica un po’ dare il suo contributo.

Krejci 6 – Prezioso più in fase difensiva che in quella opposta. Non è sicuramente tra i peggiori.

Santander 5,5 – Si impegna e si sacrifica molto per la squadra. È costretto spesso a giocare di spalle alla porta per far salire i suoi. Disputa una gara di sacrificio.

Okwonkwo 5 – Schierato titolare al posto di Palacio e Destro, il giovane nigeriano compie diversi errori in fase di costruzione della manovra e in quella di ripartenza. Non la sua migliore prestazione. Dal 65’ Palacio 6 – Ha più esperienza e maggiore qualità del suo compagno nigeriano. Il suo innesto porta più brio e nuova linfa nella squadra felsinea.

All.: Filippo Inzaghi 5,5 – Imposta una gara di attesa e di ripartenza, provando a far leva sulla velocità di Okwonkwo. Nel primo tempo questa tattica non riesce quasi mai, complici diversi errori individuali. Nella ripresa la situazione migliora leggermente con l’inserimento di Palacio ma non può bastare.

LAZIO

Strakosha 6 – Non viene mai seriamente impegnato.

Luiz Felipe 7,5 – Porta in vantaggio la squadra biancoceleste, anticipando il difensore avversario Danilo su un corner perfettamente calciato da Luis Alberto. Disputa il resto della gara con ordine e senza compiere errori. Nel finale si trasforma in assist-man, regalando la gioia del gol a Lulic.

Acerbi 6 – Non deve affrontare situazioni particolarmente pericolose.

Disputa una partita ampiamente sufficiente, senza particolari incertezze.

Radu 6,5 – Parte con un errore ma poi rimedia con una prestazione più che sufficiente. Si conferma ottimo il feeling con il compagno di reparto Acerbi.

Marusic 6,5 – Spinge tantissimo sull’out di destra, risultando più di una volta difficile da marcare dagli avversari. Diligente in fase di copertura, soprattutto sulla ripartenza di Okwonkwo nel secondo tempo.

Milinkovic-Savic 6 – Schierato in posizione più arretrata, ha il compito di far girare la palla con qualità e di aiutare la linea difensiva. Non sempre riesce a portare a termine i compiti assegnatigli. Dal 74’ Lukaku SV

Leiva 6 – Torna titolare in campo dopo più di due mesi, calandosi sin da subito al centro della manovra biancoceleste. Dopo i 21’ contro il Cagliari, si conferma in ripresa per quanto riguarda il ritmo partita.

Lulic 7 – Non si risparmia mai, facendo su e giù sulla corsia di sinistra. A volte sbaglia qualche appoggio ma il suo lavoro è sempre prezioso. Corona una buona prestazione con un gol nel finale.

Luis Alberto 6,5 – Ci prova diverse volte dal limite dell’area, spaventando Skorupski al quarto d’ora del primo tempo. Al 30’ trova la traiettoria perfetta per la testa di Luiz Felipe, confermando la grande sensibilità nei piedi.

Correa 6 – Parte un po’ con il freno a mano tirato ma migliora con il trascorrere dei minuti. È sempre imprevedibile quando ha il pallone tra i piedi, sebbene non riesca a far male. Spaventa Skorupski sul finale di primo tempo. Dal 67’ Parolo 6 – Contribuisce a dare respiro alla squadra, gestendo con tranquillità il pallone.

Caicedo 5,5 – Prova a svariare molto lungo tutto il fronte offensivo. Tocca pochi palloni e prova a creare spazi per gli inserimenti dei compagni. Non riesce mai a concludere verso la porta avversaria, palesando lo specchio di una prestazione non sufficiente. Dal 60’ Immobile 6,5 – Quando è in campo è sempre pericoloso. Mette in apprensione la retroguardia felsinea con i continui inserimenti. Ottimo impatto.

All.: Simone Inzaghi 6,5 – Fa molto turnover, lasciando inizialmente in panchina i titolarissimi Immobile e Parolo. Nel primo tempo, pur non avendo avuto clamorose occasioni da gol, trova il vantaggio grazie all’ennesima realizzazione da parte di un difensore, a conferma del buon lavoro effettuato sui calci piazzati. Nella ripresa conquista con personalità il campo. Vittoria meritata.

Arbitro: Pairetto 6 – Dirige bene una gara sostanzialmente corretta.

TABELLINO

Bologna-Lazio 0-2

Marcatori: 30’ Luiz Felipe, 89’ Lulic

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello (60’ Orsolini), Poli (83’ Destro), Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Okwonkwo (65’ Palacio). A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, De Maio, Pulgar, Paz, Mbaye, Donsah, Dzemaili, Dijks. Allenatore: Filippo Inzaghi

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic (74’ Lukaku), Leiva, Lulic; Luis Alberto, Correa (67’ Parolo); Caicedo (60’ Immobile). A disposizione: Guerrieri, Proto, Patric, Wallace, Bastos, Badelj Cataldi, Murgia. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Pairetto (sez. di Nichelino)

Ammoniti: Calabresi, Palacio (B)

Espulsi: -

Note: 4° di temperatura

Simone Ducci

