SERIE A BOXING DAY 18A GIORNATA / Cristiano Ronaldo si traveste da Babbo Natale e regala alla Juventus un pareggio preziosissimo a Bergamo. Una gara che si era anche messa in discesa dopo appena 2 giri di orologio grazie all'autogol di Djimsiti, ma ribaltata poi da Zapata e resa ancora più in salita dopo l'espulsione di Bentancur.

Ci ha pensato il campione portoghese, subentrato dalla panchina, a mantenere intatta l'imbattibilità in campionato della 'Vecchia Signora' che ha 'rischiato' anche di vincerla nel recupero se non avessero annullato (giustamente) il gol del 2-3 di: il difensore era oltre l'ultimo difensore atalantino al momento del tocco di testa di Alex Sandro.

Per quanto riguarda gli altri match, Lazio e Parma centrano due ottimi successi in trasferta, rispettivamente a Bologna e Firenze, mentre la Sampdoria prosegue nella sua striscia positiva regolando il Chievo con un secco 2-0. Chiude la vittoria casalinga del Cagliari che batte il Genoa opera il sorpasso in classifica.

Atalanta-Juventus 2-2: 2' Djimsiti aut. (J), 24' Zapata (A), 56' Zapata (A), 78' C.Ronaldo (J)

Bologna-Lazio 0-2: 31' Luiz Felipe (L), 89' Lulic (L)

Cagliari-Genoa 1-0: 45'+3 Farias (C)

Fiorentina-Parma 0-1: 45' +2 Inglese (P)

Sampdoria-Chievo 2-0: 47' Quagliarella (S), 59' Ramirez (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 50; Napoli 41**; Inter** 33; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Atalanta, Fiorentina, Parma e Sassuolo** 25; Roma** 24; Torino** 23; Cagliari 20; Genoa 19; Empoli** e Spal** 16; Udinese** 14; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5.

*3 punti di penalizzazione

** una partita in meno

