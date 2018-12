CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN/ Il Milan di Gennaro Gattuso non sa più vincere e Gonzalo Higuain, centravanti e stella della squadra, ha smarrito la via del gol. L'attaccante argentino, ex Napoli e Juventus, ha siglato soltanto 5 reti in Serie A e l'ultima è datata 28 ottobre, nella sfida vinta dai rossoneri contro la Sampdoria. Le voci di calciomercato su Higuain, negli ultimi giorni, si sono intensificate.

Il pareggio col Frosinone ha messo in seria discussione la posizione di Gennaro Gattuso, con il quale Higuain non sembra avere un particolare feeling. Discorso differente se dovesse arrivare qualcun altro alla guida tecnica del Milan. In quel caso, gli scenari attorno al futuro del Pipita potrebbero decisamente cambiare.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui