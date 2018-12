ATALANTA JUVENTUS AUTOGOL DJIMSITI / Sono serviti appena due minuti alla Juventus per passare in vantaggio sul campo dell'Atalanta: 'merito' del difensore albanese Djimsiti che con un intervento maldestro ha mandato dentro la propria porta un innocuo traversone di Alex Sandro.

Un autogol che ha scatenato i tifosi sui social: molti quelli che hanno commentato con ironia il gesto non certo da top player del 25enne, ma non mancano le polemiche con qualcuno che fa riferimento al legame tra le due società e altri che fanno notare come per la Juventus quello di Djimsiti sia il terzo autogol della stagione a proprio favore.

Ecco una rassegna di tweet:

