CALCIOMERCATO INTER AUSILIO MODRIC/ Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SkySport' che verrà trasmessa nei prossimi giorni.

Intanto, proprio il canale sportivo a pagamento ha rilasciato un'anticipazione delle parole del dirigente nerazzurro: "? Non vedo perchè non si potesse non sognare, non ci credevo fino in fondo ma crederci è sempre lecito". Per le ultime notizie sul calciomercato Inter---> clicca qui!

Ausilio sul calciomercato ha poi aggiunto: "Nel calcio non si può dire mai a nulla, soprattutto quando si tratta di giocatori di questo livello e di questa importanza. L'Inter è qui, se il Real Madrid crede che sia un'operazione realizzabile, se ne parlerà".

