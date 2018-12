PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-JUVENTUS/ A Bergamo i campioni d'Italia interrompono la serie di vittorie in campionato. L'Atalanta con un indemoniato Zapata mette paura ai bianconeri che nonostante l'inferiorità numerica, per l'espulsione di Bentancur, recuperano il risultato. Allegri cala le sue carte migliori, Pjanic e Ronaldo, e porta a casa un'importante pareggio.

ATALANTA

Berisha 6 – Reattivo su un tiro potente di Bentancur che salva il risultato sullo 0-1.

Masiello 6 – Momento di smarrimento iniziale dopo il gol poi guida la difesa con attenzione. Dal 86’ Barrow – inserito per rinforzare l’attacco.

Djimsiti 5,5 – Freuler con una lieve deviazione lo manda fuori tempo, di ginocchio interviene e fa autogol. Perde un po’ l’orientamento per il resto della partita.

Mancini 6 – Segue e contiene Dybala prima e Mandzukic poi, quando invertono la posizione. Giallo per un fallo gratuito che poteva risparmiarsi.

Hateboer 5,5 – Primo tempo poco convincente. Quando ha spazio e campo ha grande potenza nella corsa. Alex Sandro non sempre gli sta dietro.

Freuler 6 – Sviluppa il gioco bergamasco, indispensabile il suo apporto per far partite la squadra.

Pasalic 6,5 – Ruolo inedito per lui, cresce con il passare dei minuti e dà equilibrio in mezzo al campo. Dal 67’ Gonsens 6 – entra bene. Guadagna metri e sfrutta le ripartenze in velocità.

Castagne 6,5 – Lotta con tutti. Interdisce e pressa, bene anche nel recupero palla. Quando può si spinge anche in avanti in fase d’attacco.

Gomez 6 – Fa anche il centrocampista aggiunto. Ragiona e guida l’avanzata atalantino.

Ilicic 6 – Si abbassa spesso per dare aiuto alla manovra. Mancano gli inserimenti giusti ma nel complesso bene. Dal 77’ Pessina – minuti non incisivi.

Zapata 7 – Il migliore in campo. Di forza si libera di Bonucci e va in rete. Anticipa Emre Can e raddoppia. Momento magico, nove gol in otto partite. Gioca con esplosività ed intelligenza.

All. Gasperini 6 – La squadra ben messa in campo gioca con ordine e organizzazione. Non sfrutta il vantaggio e la superiorità numerica.

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Salva il risultato in inferiorità numerica su Castagne.

De Sciglio 6 – Anche oggi fa il suo dovere, qualche incertezza ma non

Bonucci 4 – Molto morbito su Zapata, errore che gli costa caro. Continua la partita con sbavature non da poco.

Chiellini 6,5 - Partita difficile.

Si preoccupa di contenere il dinamismo di Ilicic e ci riesce.

Alex Sandro 6 – Funziona in coppia con D. Costa sulla sua verticale. Scambia la posizione con il connazionale e spesso arriva al cross. Bene anche in fase difensiva.

Bentancur 5 - Sfiora il raddoppio nel primo tempo ma trova Berisha pronto e reattivo. Doppia ammonizione lascia la squadra in dieci.

Emre Can 6 – Gioca ad intermittenza. Aiuta a dare consistenza al centrocampo bianconero in inferiorità numerica. Che errore su calcio d’angolo, marca a dir poco malamente Zapata che porta al raddoppio del colombiano.

Khedira 5,5 - Torna titolare dopo l’assenza fisica, ancora non al meglio. Fatica e ha bisogno di continuità. Dal 65’ Ronaldo 7–Allegri lo inserisce per provarci fino all’ultimo e in dieci firma la rete del pareggio.

Dybala 6 – Si muove e va incontro al pallone nel primo tempo. Qualche strappo interessante , nonostante il calo mentale prima dell’inferiorità numerica gioca con grinta sia in attacco che in difesa.

Mandzukic 5,5 – Ruggisce contro le grandi ma oggi non graffia. Non manca mai il suo supporto in fase difensiva. Sfiora il gol che poteva portare il vantaggio i bianconeri.

D. Costa 6 – Gesti tecnici e qualità, qualche idea poco chiara. Sicuramente meglio nella primo tempo quando si cerca e si trova con Sandro sull’esterno. Dal 57’ Pjanic 6,5 – entrato per dare ordine al centrocampo in inferiorità numerica.

All. Allegri 6 –Nel primo boxing day la squadra gioca a tratti. Non convince il centrocampo, e tentenna la difesa.

Arbitro Banti 6 –Giusta la doppia ammonizione per Bentancur. Annulla il gol di Bonucci per fuorigioco, giusto.

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS: 2-2

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello( 86’Barrow), Djimisti, Mancini; Hateboer, Pasalic ( 67’ Gonsens), Freuler, Castagne; Gomez;Ilicic(77’ Pessina),Zapata. A disp.: Gollini, Rossi, Valzania, Bettella, Pessina, Tumminiello, Gonsens, Kulusevski, Reca, Barrow. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3):Szczesny; D e Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Khedira (65’ Ronaldo); Dybala; Mandzukic, D. Costa(57’ Pjanic). A disp.: Perini, Pinsoglio,Spinazzola, Rugani, Benatia,Kastanos, Pjanic, Ronaldo All. Allegri.

Marcatori: 2’ aut. Djimsiti (A), 24’, 56’ Zapata (A), 78’ Ronaldo (J)

Arbitro: Banti sez. di Livorno

Ammoniti: 29’ Zapata (A), 32’ Mancini (A), 38’ Chiellini (J), 60’ Hateboer (A), 63’ Mandzukic(J), 90ì Freuler (A)

Espulsi: 53’ Bentancur (J)

