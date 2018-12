VOTI PRIMO TEMPO ATALANTA-JUVENTUS/ La prima frazione di gioco si chiude in parità,1-1. Risultato giusto per quello visto in campo. La partita si sblocca dopo pochi minuti con l’autogol di Djimsiti, Bentancur sfiora il raddoppio ma trova un reattivo Berisha. I bergamaschi ritrovano l’orientamento dopo lo smarrimento iniziale e con Zapata ristabiliscono la partità

ATALANTA

Berisha - 6

Masiello - 6

Djimsiti – 5,5

Mancini- 6

Hateboer – 5,5

Freuler - 6

Pasalic - 6

Castagne - 6

Gomez - 6

Ilicic - 6

Zapata – 6,5

All. Gasperini - 6

JUVENTUS

Szczesny - 6

De Sciglio - 6

Bonucci - 5

Chiellini - 6

Alex Sandro - 6

Khedira - 6

Bentancur - 6

Emre Can - 6

Dybala – 6

Mandzukic - 6

D. Costa - 6

All. Allegri - 6

Arbitro Banti - 5,5

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS: 1-1

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Djimisti, Mancini; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez;Ilicic,Zapata. A disp.: Gollini, Rossi, Valzania, Bettella, Pessina, Tumminiello, Gonsens, Kulusevski, Reca, Barrow. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3):Szczesny; D e Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Khedira; Dybala; Mandzukic, D. Costa. A disp.: Perini, Pinsoglio,Spinazzola, Rugani, Benatia,Kastanos, Pjanic, Ronaldo All. Allegri.

Marcatori: 2’ aut. Djimsiti (A), 24’ Zapata (A)

Arbitro: Banti sez. di Livorno

Ammoniti: 18’ Bentancur (J), 29’ Zapata (A), 32’ Mancini (A), 38’ Chiellini (J)

Espulsi:

