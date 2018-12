SERIE A FROSINONE MILAN BARONI/ Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha guidato i gialloblù per la seconda volta in questa stagione, ottenendo il secondo pareggio dopo l'1-1 esterno in casa dell'Udinese, e ha parlato ai microfoni di 'DAZN': "Abbiamo disputato bene queste due gare, con spirito positivo e coraggio. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati come prestazione. Rispettato troppo il Milan? No, avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita con coraggio".

Aggiunge: "E' chiaro che c'erano anche ragazzi che avevano giocato poco prima e hanno patito il grande ritmo che abbiamo imposto per soffocare le loro qualità tecniche".

Sulle partite ravvicinate: "Giocare in così poco tempo per noi non è un vantaggio ma prendiamo tutto quello che viene in maniera positiva. Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione importante".

