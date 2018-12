FROSINONE MILAN GATTUSO / Ancora senza gol, ancora senza vittoria: il Milan di Gattuso non esce dalla crisi e non va oltre il pareggio in casa del Frosinone. A 'DAZN' il tecnico rossonero ha commentato così la gara: "Nel primo tempo abbiamo fatto una pessima partita, con la Fiorentina l'abbiamo giocata meglio. Abbiamo regalato un tempo al Frosinone e ci è andata bene perché potevamo anche perderla. Non abbiamo fatto bene e se vogliamo arrivare in Champions League non puoi fare prestazioni come quella del primo tempo".

CAUSA - "Per fare gol bisogna buttarla dentro e in questo momento sbagliamo tutto quello che arriva.

Nel secondo tempo abbiamo costruito tanto non siamo stati precisi: non parlo di sfortuna, per fare gol bisogna essere precisi e noi non lo siamo".

DISCORSO ALLA SQUADRA - "Ho detto a loro quello che ho detto a voi. Non si può affrontare una partita importante come questa come l'abbiamo affrontata noi nel primo tempo. Abbiamo regalato 45 minuti e non si può: non accetto una prestazione come quella del primo tempo".

TRANQUILLO - "La mia preoccupazione va alla squadra, non penso ad altro. Vengo giudicato per i risultati e non sono soddisfacenti: mi devo assumere la responsabilità, ci devo mettere la faccia. C'è chi ci giudica e vedremo. Devo capire come far esprimere al massimo i calciatori perché molti non stanno rendendo al massimo. Poi può succedere di tutto senza nessun problema".

CALHANOGLU - "Deve stare vicino alla porta. Quando l'ho messo mezzala si inserisce poco, se gioca sui 20-25 metri c'ha balistica, può creare pericoli. E' un giocatore importante da questo punto di vista".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui