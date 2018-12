MILAN FUTURO GATTUSO / Il Milan non sa più vincere. Altra partita senza i tre punti e senza gol per la formazione di Gennaro Gattuso, che a Frosinone non va oltre lo 0-0 nel lunch match della 18° giornata di Serie A. Boxing Day amaro per il tecnico rossonero, la cui posizione sulla panchina rossonera si fa sempre più delicata. Il Milan non vince dal 2 dicembre in occasione del successo per 2-1 sul Parma: poi cinque gare senza vittorie, compreso il ko contro l'Olympiakos con conseguente eliminazione dall'Europa League.

E larischia di allungare al quarto posto vincendo a Bologna, con il 'Diavolo' che rischia il sorpasso in classifica anche dalla Sampdoria.

Clicca Qui per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie del calciomercato Milan

Squadra contestata, Higuain (ancora all'asciutto) fischiato al 'Benito Stirpe' e il solo Donnarumma a salvarsi e a 'salvare' Gattuso con una parata decisiva nel recupero. La società di Via Aldo Rossi dovrebbe concedere comunque un'ultima spiaggia a 'Ringhio', nonostante la volontà di parte della dirigenza di dare subito il benservito all'allenatore calabrese. In queste ore ci saranno ulteriori valutazioni anche sui possibili traghettatori, con Gattuso che in caso di conferma non potrà fallire nell'incrocio casalingo di sabato sera contro la Spal. Donadoni e Wenger restano le alternative più credibili per un'eventuale sostituzione di Gattuso, senza dimenticare le ipotesi Guidolin, Panucci e Paulo Sousa, quest'ultimo accostato anche alla panchina della Roma. Sullo sfondo, ma difficilmente percorribili, le piste che portano ad una figura esperta come Capello o Lippi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui