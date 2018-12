Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>INTER AUDIO NAINGGOLAN / Il caso Nainggolan sta agitando il Natale dell': sospeso dalla società per motivi disciplinari, il centrocampista belga è finito al centro del dibattito per alcuni messaggi audio attribuiti al calciatore in cui l'ex Roma si lascia andare, confessando la nostalgia per la squadra giallorossa . Su questi presunti messaggi dinon c'è alcuna presa di posizione dell'Inter: la società nerazzurra non ha emesso nessun comunicato e allo stesso tempo non c'è stata nessuna smentita ufficiale da parte del 30enne di Anversa. Nelle ultime ore si è registrata soltanto la richiesta della moglie di Nainggolan di non ricevere più insulti.