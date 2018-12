FROSINONE MILAN HIGUAIN / Un'ora di gioco decisamente negativa per Gonzalo Higuain: l'argentino non è riuscito a incidere in Frosinone-Milan e non ha creato pericoli dalle parti di Sportiello.

Non solo colpa sua visto che di palle giocabili ne ha ricevute poche ma il 'Pipita' non è stato in grado di fare la differenza. Il pubblico non lo ha risparmiato al minimo errore: nel primo tempo un mancato stop su cross (lungo) diha scatenato qualche fischio dagli spalti e la cosa si è ripetuta ad inizio ripresa quando Higuain ha svirgolato una conclusione da posizione interessante.