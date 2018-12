Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>BOLOGNA LAZIO FORMAZIONE / Scelta a sorpresa per Simonein vista di: l'allenatore biancoceleste per la sfida contro la formazione del fratello Pippo, ha deciso di non rischiare Ciroalle prese con qualche problema muscolare. In attacco toccherà acercare di fare male agli emiliani. Questa la formazione decisa da Simone Inzaghi: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.