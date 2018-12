DIRETTA SERIE A BOXING DAY LIVE / E' il giorno del Boxing Day della Serie A: oggi 26 dicembre va in scena la 18a giornata del massimo campionato con tutte le 10 gare in una sola giornata. Dopo il lunch match Frosinone-Milan, alle 15 è l'ora della capolista Juventus attesa sul campo dell'Atalanta. Altre gare del pomeriggio Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma e Sampdoria-Chievo. Calciomercato.it vi aggiornerà sui risultati delle cinque gare delle ore 15 in tempo reale.

Atalanta-Juventus 1-1: 2' Djimsiti aut.

(J), 24' Zapata (A)

Bologna-Lazio 0-1: 31' Luiz Felipe (L)

Cagliari-Genoa 1-0: 45' +3 Farias (C)

Fiorentina-Parma 0-1: 45' +2 Inglese (P)

Sampdoria-Chievo 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 49; Napoli 41; Inter 33; Lazio e Milan** 28; Sampdoria 26; Fiorentina e Sassuolo 25; Atalanta e Roma 24; Torino 23; Parma 22; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

** una parttia in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui