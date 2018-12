PSG BUFFON / Il PSG sarà ultimo club in carriera di Gianluigi Buffon, come rivelato di recente dallo stesso portiere.

L'ex capitano dellapotrebbe però allungare ulteriormente il suo matrimonio con la squadra campione di Francia come riporta 'Paris United'. Il contratto con il Paris Saint-Germain è in scadenza il prossimo giugno, ma la volontà della società francese e del portiere italiano sarebbe quella di far scattare l'opzione per prolungare fino all'avventura di Buffon sotto la Tour Eiffel.