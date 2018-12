FROSINONE MILAN HIGUAIN CUTRONE / Si salvano in pochi: il primo tempo di Frosinone-Milan non ha offerto un bello spettacolo, soprattutto da parte della formazione rossonera chiamata a vincere per uscire dalla crisi.

Sui social così i tifosi si sono scatenati con tutti o quasi i calciatori nel mirino delle critiche e giudizio negativo anche su: c'è chi rimprovera al tecnico di aver schierato Cutrone sulla fascia, chi se la prende proprio con il giovane attaccante e chi critica Gonzalo Higuain, al centro anche di voci di mercato. Ma davvero sono in pochi ad essere risparmati, tra questi sicuramente non c'è Calhanoglu, anche lui duramente criticato.

Ecco alcuni tweet su Frosinone-Milan:

