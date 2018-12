CALCIOMERCATO TORINO GENOA KRUNIC / Krunic è destinato a rimanere all'Empoli, almeno fino al termine della stagione.

Stando al 'Corriere dello Sport', infatti, il club toscano non ha intenzione di privarsi del centrocampista nel prossimo mercato di gennaio. Per Krunic, punto di forza della squadra di Beppe, è in atto un duello trae Genoa, anche se sulle sue tracce ci sono pure diversi club stranieri.