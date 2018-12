FROSINONE MILAN ARIAUDO / "Ci siamo preparati bene per affrontare nel migliore dei modi questa sfida".

Lo ha detto Leandroprima di: "Sarà una battaglia e proveremo a fare il massimo - ha aggiunto il difensore gialloblù ai microfoni di 'MilanTv' - Loro non stanno passando un grande momento ma hanno tanti campioni, tuttavia noi sappiamo come poterli mettere in difficoltà".