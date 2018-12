CALCIOMERCATO NAPOLI VINICIUS PORTO / Di proprietà del Napoli, sta stupendo in Portogallo con la maglia del Rio Ave: parliamo di Vinicius, attaccante brasiliano di 23 anni che si sta imponendo nel campionato portoghese.

Già tredici le reti realizzate nelle quindici apparizione stagionali e gli occhi di diverse squadre su di lui: tra queste, riporta 'A Bola', ci sarebbe anche il Porto. In particolare il tecnico dei prossimi avversari della Roma agli ottavi di Champions League, l'ex Lazio ed Inter Sergio Conceicao, sarebbe rimasto stregato dal calciatore di Rio de Janeiro dopo averlo visto nella sfida tra Porto e Rio Ave nella quale Vinicius è andato in gol. Il Porto a gennaio vuole rinforzarsi anche in attacco visto anche la lunga assenza per infortunio di Vincent Aboubakar: l'attaccante di proprietà del Napoli potrebbe essere proprio il nome giusto.

