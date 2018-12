CALCIOMERCATO SERIE A DI FRANCESCO GATTUSO / Ultimi due turni di campionato del 2018 e del girone d'andata in Serie A, tra il Boxing Day odierno e le gare di sabato. La 18esima e la 19esima giornata sono molto importanti per tutte le squadre, per arrivare nelle migliori condizioni possibili al giro di boa e alla pausa invernale, per poi ripartire, a gennaio, per la seconda parte della stagione. Diverse le compagini che hanno bisogno di risultati positivi, per migliorare la loro posizione in classifica e per interrompere un momento negativo, che rischia di avere ripercussioni pesanti, soprattutto dal punto di vista degli allenatori. Posizione tutta da valutare per Eusebio Di Francesco, sulla panchina della Roma, e Gennaro Gattuso, su quella del Milan, recentemente in grossa crisi, ma in prospettiva anche per Luciano Spalletti all'Inter e per Simone Inzaghi alla Lazio. CLICCA QUI per tutte le news di calciomercatoin tempo reale. Calciomercato.it fa il punto sulle panchine a rischio tra gennaio e giugno: da Di Francesco che rischia a Roma a Gattuso che può lasciare il Milan, passando per Simone Inzaghi (Lazio) e Luciano Spalletti (Inter).

Calciomercato Roma, Di Francesco al bivio

La posizione più a rischio è senza dubbio quella di Di Francesco. La Roma ha vissuto una prima parte di stagione francamente deludente dal punto di vista dei risultati. E' arrivata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma senza entusiasmare. In campionato, rendimento assolutamente non all'altezza delle aspettative. Gli infortuni hanno influito sicuramente, ma è finito nel mirino il mercato condotto dal ds Monchi in estate, colpevole di stravolgere troppo la fisionomia della squadra. Anche l'allenatore, però, ha faticato a tenere la rotta, con episodi come quello del pareggio subito a Cagliari nel recupero, in doppia superiorità numerica, che hanno lasciato il segno. Adesso, i match contro Sassuolo e Parma, letteralmente decisivi per la stagione della Roma, che deve fare di tutto per rientrare in zona Champions.

Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di Gattuso

Situazione abbastanza simile, per certi versi, a quella che sta vivendo Gattuso al Milan. L'eliminazione dall'Europa League è stata un brutto colpo e le ultime gare, specie quelle con Bologna e Fiorentina, hanno fatto scattare l'allarme rosso. Anche per il Milan, le due partite di fine 2018, a Frosinone e contro la Spal, sono probabilmente decisive. Se i rossoneri non dovessero convincere, il Capodanno potrebbe portare in dote un ribaltone in panchina. Gattuso potrebbe essere sostituito da Wenger, ma occhio anche alla pista Donadoni. Anche per Gattuso, in ogni caso, il primo obiettivo è sì superare l'impasse attuale, ma tenendo ben presente di essere costantemente sotto esame: il fallimento dell'obiettivo Champions League determinerebbe con tutta probabilità una rivoluzione estiva.

Calciomercato Inter e Lazio, Spalletti e Inzaghi sotto esame nel 2019

Se Atene piange, Sparta non ride. Anche sulle sponde opposte del Naviglio e del Tevere ci sono riflessioni in atto, anche se in maniera meno stringente. Gli ultimi risultati, con l'eliminazione in Champions League e il calo in campionato, hanno complicato il Natale di Spalletti e dell'Inter. I tifosi nerazzurri hanno recentemente contestato la posizione del tecnico, chiedendo a gran voce il ritorno di Mourinho. Il toscano è chiamato, da qui a fine anno, a convincere la piazza, confermando il piazzamento tra le prime quattro e magari con un buon percorso in Europa League. Diversamente, un avvicendamento non sarebbe da escludere. Marotta ha subito allontanato le voci su Antonio Conte, ma è un'idea a cui potrebbe ripensare nel corso della stagione. Anche alla Lazio si considera la posizione di Simone Inzaghi, che contro il Cagliari ha interrotto un lungo digiuno di vittorie. Biancocelesti in linea con gli obiettivi stagionali, ma Lotito non sembra più contento del suo tecnico come tempo fa. Il contratto di Inzaghi è in scadenza nel 2020, anche per lui farà fede il rendimento del girone di ritorno.

