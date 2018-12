CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Paul Pogba via dal Manchester United a gennaio, l'ipotesi è tornata di stretta attualità in Inghilterra dopo le parole pronunciate dall'esperto di calcio e finanza Kieran Maguire al 'Daily Star'.

Maguire ha dichiarato: "Pogba è chiaramente non a suo agio nel Manchester United. Se potesse organizzare un trasferimento a gennaio, ne sarebbe assolutamente felice. In un mondo ideale tornerebbe in Francia, magari in prestito al Psg. Ovviamente, però, potrebbe anche tornare alla Juventus, dove ha messo in mostra il suo miglior calcio. Penso che gli piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo, sarebbe una combo veramente di alto profilo".

