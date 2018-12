CALCIOMERCATO SERIE A / Mateo Kovacic, centrocampista di proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito al Chelsea, ha parlato del suo futuro in alcune dichiarazioni riportate da 'Sky Sports' in Inghilterra. Il giocatore, che in Italia vanta diversi estimatori, ha detto: "Venire al Chelsea credo sia stato il passo più importante fatto nella mia carriera.

Lo volevo tanto, volevo venire qui. Dico grazie al mio club precedente e anche al Chelsea, che mi ha voluto molto. Mi piace molto qui, per ora sono felice qui. La città è fantastica, il club è uno dei migliori al mondo e i miei compagni di squadra sono fantastici. Devo rispettare il mio club precedente, il Real Madrid. Posso immaginare di restare qua, ma ho un contratto che devo rispettare ed è quello che farò".