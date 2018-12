CALCIOMERCATO INTER OZIL ARSENAL BANEGA / Marotta ha escluso colpi a sensazione, ma Ozil-Inter è un matrimonio che ha possibilità di celebrarsi nel calciomercato di gennaio. A favorire l'approdo del tedesco alla corte di Luciano Spalletti potrebbe essere proprio un ex... nerazzurro.

Parliamo di Ever, il trequartista argentino due anni fa tornato ale chevorrebbe riavere con sé, ovviamente all'. Secondo indiscrezioni del 'Sun', i 'Gunners' sarebbero disposti a fargli questo regalo, pagando per intero la clausola fissata a 20 milioni di euro. Banega a Londra darebbe forse più chance all'Inter di prendere l'ex Real Madrid, naturalmente a patto che il club inglese acconsenta alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Vedremo.