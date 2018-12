CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / I presunti messaggi audio di Radja Nainggolan - in cui il belga manifesta la voglia di tornare alla Roma riservando inoltre parole 'colorite' agli interisti - hanno scatenato una bufera sui social. A farne le spese è stata soprattutto sua moglie, Claudia Lai.

Su Instagram la consorte del centrocampista belga, sospeso dai nerazzurri dopo l'ennesimo ritardo agli allenamenti e quindi assente stasera nel big match col, è stata oggetto di offese e 'minacce' (figlie comprese) da parte di qualche pseudo tifoso dell'. "Permettetemi di dire una cosa - il suo messaggio attraverso Instagram Story in risposta ai disgustosi attacchi - considerando tutti gli insulti e le minacce che arrivano sul mio profilo. Io sono Claudia e tutto ciò che mi scrivete lo leggo io e nessun altro. Per quanto riguarda le minacce a me e alle mie figlie, è veramente disgustoso!".