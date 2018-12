Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO MILAN DUNCAN SASSUOLO / Il, a caccia di un centrocampista per gennaio da aggiungere a(acquisto già perfezionato), guarda in casa. Difficile che Leonardo riesca a piazzare il colpo Sensi, considerato ad oggi incedibile da Squinzi ma che resta nel mirino del Milan . Più facile, per il club rossonero, è arrivare a: secondo 'sport mediaset', su questo fronte si è registrata un'apertura. La valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro.