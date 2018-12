PAGELLE TABELLINO FROSINONE MILAN/ Il Milan non passa neanche a Frosinone: solo 0-0 per i ragazzi di Gattuso che non trovano ancora il miglior Higuain e che devono ringraziare anche Donnarumma.



FROSINONE



Sportiello - 6,5.



Goldaniga - 6.



Ariudo - 6,5. Dal 76’ Salamon - 6.



Krajnc - 6.



Ghiglione - 7. Dal 74’ Zampano - 6.



Chibsah - 6,5.



Maiello - 6,5.



Crisetig - 6.



Beghetto - 6.



Ciano - 6,5.



Pinamonti - 5. Dall’80’ D. Ciofani sv.



All.: Baroni - 6.





MILAN



G. Donnarumma - 7.



Calabria - 5. Dal 74’ Conti - 6.



Musacchio - 6.



Romagnoli - 5,5.



Rodriguez - 5,5.



Kessie - 5,5.



Bakayoko - 6.



Calhanoglu - 4,5.



Castillejo - 5.

Dal 74’ Laxalt - 5.Higuain - 4,5.Cutrone - 5.All.: Gattuso - 5.: Guida - 5,5.: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo (76’ Salamon), Krajnc; Ghiglione (74’ Zampano), Chisbah, Maiello, Crisetig, Beghetto; Ciano, Pinamonti (80’ D. Ciofani). A disposizione: Bardi, Brighenti, Molinaro, Gori, Sammarco, Cassata, Soddimo, Besea, Campbell. Allenatore: Baroni.: G. Donnarumma; Calabria (74’ Conti), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo (74’ Laxalt), Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, C. Zapata, Abate, Simić, Montolivo, Mauri, Torrasi, Halilović, Tsadjout. Allenatore: Gattuso.: Guida (sez. di Torre Annunziata): .: 37’ G. Donnarumma (M), 41’ Ghiglione (F), 54’ Crisetig (F).: -: recupero 0' e 0'. Spettatorie incasso di