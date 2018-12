CALCIOMERCATO MILAN VERETOUT FIORENTINA / Il Milan si è mosso per Jordan Veretout, ma l'operazione si presenta complicatissima per gennaio: stando a quanto riferito da 'sport mediaset', il club rossonero avrebbe effettato un sondaggio in casa Fiorentina per il giocatore, in occasione del recente confronto in campionato tra le due squadre.

Su Veretout c'è la forte concorrenza del Napoli.

A dicembre, l'agente di Veretout ha dichiarato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: "Penso che Jordan possa ambire alle 16 squadre più importanti d'Europa, tra cui naturalmente anche le italiane".

