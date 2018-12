DIRETTA INTER NAPOLI FORMAZIONI / Il giorno del verdetto è arrivato. In programma alle 20.30, Inter-Napoli rappresenta un passo molto importante in ottica secondo posto. Alle prese con il caso Nainggolan e con la metabolizzazione del pareggio in casa del Chievo, i nerazzurri hanno già otto punti di ritardo sulla squadra allenata da Carlo Ancelotti e un passo falso questa sera metterebbe ancora di più in dubbio il famoso ruolo di anti Juve affidato in estate alla squadra milanese.

Calciomercato.it seguirà il match in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti

NAPOLI (4-4-2): Meret; Allan, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 50; Napoli 41**; Inter** 33; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Roma 27; Torino 26; Atalanta, Fiorentina, Parma e Sassuolo 25; Cagliari 20; Genoa 19; Spal 17; Empoli 16; Udinese 15; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5.

*3 punti di penalizzazione

** una partita in meno

