CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN / Buone notizie dall'Inghilterra per Juventus e Inter sul fronte Christian Eriksen: l'allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino ha risposto in maniera evasiva sulla permanenza a Londra del centrocampista danese, nel mirino dei due club italiani.

Pochettino ha dichiarato a proposito del rinnovo del contratto di Eriksen, attualmente in scadenza nel 2020: "Il calcio è così dinamico: cambia ogni giorno, ogni stagione. Non dipende solo da te, ma è sempre una decisione del giocatore. Ora è il momento di goderci il presente. Certo, si tratta di una persona che il club vuole avere per il futuro, ma ora bisogna rimanere concentrati. Una decisione arriverà a fine stagione, o magari nei prossimi giorni a gennaio. Speriamo di prendere la decisione migliore per il club e speriamo che il giocatore possa prendere la decisione migliore per lui e per la società. Si tratta di negoziare".

