CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / La notizia della sospensione di Radja Nainggolan decisa dall'Inter per motivi disciplinari ha scatenato i rumours su un possibile nuovo trasferimento del centrocampista belga, arrivato a Milano solo pochi mesi fa.

CLICCA QUA per restare sempre aggiornato sul mercato dell'Inter.

Il "Ninja" ha sempre ribadito il suo feeling con l'ambiente Roma, "rotto" solo per la decisione della società giallorossa di cederlo all'Inter. Il giocatore, inoltre, vanta estimatori in Cina, dove già in passato hanno provato ad acquistarlo. Un'ulteriore pista di mercato conduce al Monaco: come riportato da 'SportMediaset', l'Inter potrebbe cederlo al club del Principato in cambio del riscatto di Keita Balde Diao (attualmente in prestito al club nerazzurro).

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui