DIRETTA TORINO EMPOLI FORMAZIONI / Reduce da due sconfitte consecutive e sette gol subiti contro Fiorentina e Sampdoria, l'Empoli fa visita al Torino nella gara di Santo Stefano. I granata, dal canto loro, arrivano da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare, con un solo gol all'attivo, quello di Andrea Belotti in casa del Sassuolo. Per continuare a coltivare ambizioni europee, il Toro avrà bisogno dei tre punti, ma per ottenerli dovrà sfatare una tradizione sfavorevole che negli ultimi tre precedenti in Piemonte recita due sconfitte e un pareggio.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-3): Ichazo; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Iago, Zaza, Belotti. All. Mazzarri

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Antonelli; Mraz, Caputo. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 50; Napoli 41**; Inter** 33; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Atalanta, Fiorentina, Parma e Sassuolo** 25; Roma** 24; Torino** 23; Cagliari 20; Genoa 19; Empoli** e Spal** 16; Udinese** 14; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5.

*3 punti di penalizzazione

** una partita in meno

