DIRETTA SPAL UDINESE FORMAZIONI / In programma alle 18, Spal-Udinese è un vero e proprio scontro salvezza. Distanti solamente due punti in classifica (16 per i ferraresi e 14 per i bianconeri), le due squadre hanno un bisogno vitale di trovare una vittoria che manca da ben otto partite ai padroni di casa e da quattro per gli ospiti (entrambe con la Roma protagonista).

Calciomercato.it vi offre il match in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (4-4-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe, Fares; Lazzari, Valoti, Schiattarella, Missiroli; Petagna, Floccari. All. Semplici

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D'Alessandro; Pussetto, Lasagna. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 50; Napoli 41**; Inter** 33; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Atalanta, Fiorentina, Parma e Sassuolo** 25; Roma** 24; Torino** 23; Cagliari 20; Genoa 19; Empoli** e Spal** 16; Udinese** 14; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5.

*3 punti di penalizzazione

** una partita in meno

