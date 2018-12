Torino-Empoli, i convocati di Mazzarri: out Sirigu

TORINO EMPOLI SIRIGU MAZZARRI SIRIGU / Niente da fare per Salvatore Sirigu. Il portiere del Torino non prenderà parte al match di domani contro l'Empoli così come Djidji.

I due calciatori sono fuori dai convocati, ecco l'elenco diramato da

Gemello, Ichazo, Rosati; Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Lyanco, Moretti, Nkoulou; Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Parigini, Rincon, Soriano; Belotti, Damascan, Edera, Iago Falqué, Zaza.

