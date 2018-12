CALCIOMERCATO MILAN MILINKOVIC-SAVIC / Arrivano conferme anche dalla Spagna: il Milan è intenzionato a riprovarci per Milinkovic-Savic dopo il tentativo andato a vuoto la scorsa estate. I rossoneri, con le defezioni di Bonaventura e Biglia, sono chiamati a rinforzare il centrocampo e il serbo resta sempre in cima alla lista dei desideri di Leonardo.

Il Milan - come conferma 'fichajes.net' - è pronto a riaprire i negoziati con la, ovviamente a cifre decisamente più basse rispetto a quelle di agosto scorso. Per restare aggiornato con tutte le news sui rossoneri e non solo CLICCA QUI

Si preannuncio dunque un inverno davvero caldo per i tifosi del Milan, che tornano a sognare il colpo Milinkovic-Savic. Il calciatore della Lazio piace anche alla Juventus e all'Inter del nuovo Ad Marotta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui